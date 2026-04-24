Skandal iddialarla gündeme gelmişti: De Ligt ilk kez görüntülendi

11:5624/04/2026, Cuma
Matthijs de Ligt
Manchester United'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Hollandalı stoper Matthijs de Ligt hakkında 'cinsiyet değiştirdiği' yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İngiliz devi bugün yaptığı paylaşımla yıldız savunma oyuncusunun yeniden çalışmalara başladığını belirtti.

Manchester United’da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Matthijs de Ligt hakkında çıkan iddialar gündem yaratmıştı.

Aralık ayından bu yana sırt sakatlığıyla mücadele eden Hollandalı stoperin, sosyal medyada cinsiyet değiştirdiğine dair asılsız söylentiler ortaya çıktı.

İngiliz kulübü, bugün yaptığı paylaşımla bu iddialara dolaylı olarak yanıt verdi. Manchester United, De Ligt’in yeniden takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurarak oyuncunun son durumuna açıklık getirdi.





