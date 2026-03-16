Devler Ligi'nde rövanş zamanı

11:1316/03/2026, Pazartesi
AA
Temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü İngiltere'de Liverpool ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.


Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.


Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.


Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Yarın

20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)


18 Mart Çarşamba

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)





