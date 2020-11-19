SÜPER LİG

Doğan Erdoğan: Beşiktaş'a transferimde sona gelinmişti

Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan, fazla süre alamayacağını düşündüğü için Trabzonspor'dan ayrılma kararı aldığını söyledi. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun başında ise Beşiktaş'a transferinin son anda iptal olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Doğan Erdoğan'ın Rizespor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Doğan Erdoğan'ın Rizespor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN

Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan, milli maç arasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rize'ye oturmaya gelmedim, oynamak istiyorum. Avrupa'dan vazgeçmedim yine Avrupa hedefim var. Gerekli hizmeti verdikten sonra bunun olabileceğini düşünüyorum. 18-22 yaş arasında orada forma giydim. Amacım yeniden Avrupa" dedi.

"Ayrılık benim için de sürpriz oldu"

Trabzonspor'dan ayrılma planı olmadığını ve son anda böyle bir karar verdiğini anlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Birkaç teklif vardı ve benim için de sürpriz oldu. Sezon bittiğinde böyle bir şey planlamıyordum. Türkiye Kupası'nı kazanmışsın, takım başarılı olmuş, Avrupa Ligi de oynadık. Bir hastalık süreci yaşadım, kampı da kaçırmış oldum. Fazla süre alamayacağımı düşündüm, başkan ve yönetimle görüşerek böyle bir karar aldık. Her futbolcu sahada olmak ve takımına katkı sağlamak ister. Daha çok süre alabilecek bir yerde oynamak istiyordum, onlar da bana yardımcı oldular, anlık bir olay oldu" dedi.

Doğan Erdoğan, Trabzonspor formasıyla 36 resmi maça çıktı.
Doğan Erdoğan, Trabzonspor formasıyla 36 resmi maça çıktı.

"Annem Rizeli deyince, 'Buraya geliyorsun' dediler"

Trabzonspor'dan ayrılınca Rizespor'dan gelen teklifi çok düşünmeden kabul ettiğini kaydeden Erdoğan, "Boşa çıkınca birkaç telefon görüşmesi oldu. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal beni aradı ve istediklerini söylediler. Ben de annem Rizeli deyince, 'İyi o zaman bize geliyorsun' dedi. Öyle komik bir görüşmemiz oldu. Rize oturaklı, hedefleri olan bir kulüp. Güzel işler var ve çok düşünmedim, burada olmak istedim" açıklamasında bulundu.

"A Milli Takım en büyük hayalim"

Çok küçük yaşta milli takım formasını giymeye başladığını vurgulayan orta saha oyuncusu, "U15 Takımı'ndan beri milli takımdayım. Neredeyse milli takımda doğdum. U21 Takımı'na kadar bütün kategorilerde oynadım. Bütün şampiyonalarda yer aldım. Takımda kaptanlık da yaptım. A Milli Takım'da oynamak beni en büyük hayalim. Bu kolay değil, öncelikle sürekli ilk 11 oynamalısınız. O da yetmiyor, kulüp başarısı da lazım. Kendi performansınızı üst düzeye çıkarmanız gerekiyor. A Milli Takım çok başarılı bir performans sergiliyor. Benim bölgemde oynayan oyuncular da üst düzey isimler ve Avrupa'da oynayan oyuncular. İşim zor ama zor diye de bırakacak halim yok. Çalışmaya devam ederek ben de aday olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan Erdoğan, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptı.
Doğan Erdoğan, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptı.

"Çok duygusal bir ayrılık oldu"

Genç oyuncu, Trabzonspor'dan ayrılık süreci için ise "Hepsi milli takımdan arkadaşlarımdı ve altyapıda da karşılıklı oynadığım isimlerdi. Samsunspor altyapısında forma giyerken Trabzonspor'a karşı çok fazla maç oynadık. Üzülerek, sarılarak ayrıldık; hala görüşüyoruz. Çok duygusal bir ayrılık oldu" dedi.

"Rizespor'a oturmaya gelmedim"

Çaykur Rizespor'da başarılı olarak yeniden Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Rize'ye oturmaya gelmedim, oynamak istiyorum, ilk 11'e yazılan oyuncu olmak istiyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Avrupa'dan vazgeçmedim, yine Avrupa hedefim var. Gerekli hizmeti verdikten sonra bunun olabileceğini düşünüyorum. 18-22 yaş arasında orada forma giydim. Amacım yeniden Avrupa" diye konuştu.

"Beşiktaş'a transferim olmadı"

Geçen sezon başında Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Erdoğan, "Beşiktaş ile görüşmeler vardı. Hatta transferin de bittiğini biliyorum. Menajerim ve kulüp arasında görüşmeler oldu. Avusturya'daydım, uzaktan takip ediyordum ama görüşmelerin olduğunu biliyordum. Transferde sona gelinmişti. Sonrasında olmadı" dedi.

Emir Dilaver: Türk ismimle gurur duyuyorum
Emir Dilaver: Türk ismimle gurur duyuyorum

Hırvatistan 1. Lig takımlarından Dinamo Zagreb’den transfer edilen stoper oyuncu Emir Dilaver, Çaykur Rizespor’a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, transfer sürecinin GNK Dinamo Zagreb’in iç sorunları nedeniyle geciktiğinin de altını çizdi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Dinamo Zagreb’in değil Rizespor’un teklifini kabul ettiğini ifade eden Dilaver “Aslında buraya gelmeyi bende çok istedim. Hoca ile konuşmuştum. Dinamo’da ki bazı iç sorunlar nedeniyle gelememiştim. Bazı oyuncular ile araları kötüydü, ayrılma ayrılmama durumu vardı. Bana da yeni bir sözleşme önerdiler ama orada çok güzel 2 yıl geçirdim ben. 2 tane lig şampiyonluğu kazandım. Avrupa’da çok iyi maçlar oynadım aynı zamanda. Çok keyifliydi ama kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyordum. O yüzden buraya gelmeyi ben de çok istedim. Biraz gecikmeli, biraz zor oldu. Tamamen orada ki iç sıkıntılardan dolayı transferim birazcık uzadı. Ama buradayım ve çok mutluyum” dedi."Bir Türklük vardır diye düşünüyorum"Adı ve soyadı Türk ismi olan Emir Dilaver, Bosna’dan savaş esnasında Avusturya’ya taşındıklarını, ailesinde Osmanlı Dönemi’nden gelme bir Türklük olduğunu düşündüğünü ve bununla gurur duyduğunu dile getirerek “İsmim Türk ismi; hem Emir hem de Dilaver. Bosna’dan geliyorum. Bosna asıllıyım. Orada doğdum. Savaş çıktığında ben çok küçüktüm ve Avusturya’ya taşınmak zorunda kaldık. İsmimden dolayı gurur duyuyorum, aynı zamanda bir Türklük olduğundan da eminim. Çünkü Osmanlı Dönemi’nde de aile geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Avusturya’ya gittik daha sonra ve orada aslında her şey çok güzel gidiyor. Uzun yıllardır orada yaşıyoruz ve şu an her şey keyifli geçiyor. Kardeşimin de yeni bir oğlu oldu, benim de yakında bir çocuğum daha olacak. Hayatım şu anda orada. Avusturya’da olmaktan da çok mutluyum” şeklinde konuştu."Üzerine düşen görevi herkes çok iyi yapıyor"Taraftarların kendisine olan ilgisinin hoşuna gittiğini dile getiren Emir Dilaver, takım halinde hareket ettikleri zaman başarılı olduklarının da altını çizdi. Dilaver “Taraftarların benden hoşnut olması beni çok mutlu etti. Bende burada olmaktan dolayı çok memnunum. Sürekli bana destek mesajları gönderiyorlar. Savunmayı aslında ben bir bütün olarak görüyorum. Savunma oyuncuları olarak takım halinde hareket ediyoruz ve iniş çıkışlar olmadığı zaman, kompakt bir şekilde savunma yaptığınız zaman bunu başarıyorsunuz. Biz aslında bu seneki takımda şimdiye kadar bunu başardık. Özellikle burada kalecimize bir parantez açmak gerekir. Gökhan Akkan gerçekten çok yardımcı oluyor bize. Diğer partnerlerim olsun Meriah, Moroziuk, Melnjak, onlar da çok kaliteli oyuncular. Bu takımda üzerine düşen görevi herkes çok iyi yapıyor. 6 numaralarla ve kalecimiz ile çok iyi bir iletişimimiz var ama bütün iş aslında takım savunmasında bitiyor diyebilirim” dedi."Dünyanın en iyi oyuncusu olmasam da en azından akıllı olduğumu düşünüyorum"Dilaver 22 Kasım’da Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinerek “Falcao çok iyi bir golcü olabilir ama Süper Lig’de çok kaliteli oyuncular var. Bu zamana kadar oynadığımız rakiplerde Kayode’yi sayabiliriz mesela, Sivasspor’da çok iyi bir oyuncuydu. Dünyanın en iyi oyuncusu olmasam da en azından akıllı olduğumu düşünüyorum. En azından maçlardan önce bütün forvetlerin görüntülerini izliyorum. Onların neler yaptığını, nerelere hareketlendiğini, nasıl bir sitilleri olduğuna mutlaka bakıyorum ve kendi artılarımı da bu doğrultuda geliştirmeye çalışıyorum. Bu sayede savunma yapmaya çalışıyorum ve şuana kadar da işe yaradı gibi gözüküyor ve bu doğrultuda da devam edeceğim. Bireysel anlamda gerçekten çok yetenekli oyuncular var bu ligde ve aşağı yukarı her takımda çok iyi hücum oyuncusu bulabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı."Sürekli iletişim halindeyiz"Karşılaşma esnasında takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde oluğu için işinin kolaylaştığını dile getiren Dilaver “Tek bir forveti benimle ilişkilendirmemek lazım. Bizim takımda 6 numaralarımız Abdullah Durak olsun, Donsah olsun, ya da benim partnerim savunmada Meriah olsun, biz sürekli iletişim halinde olduğumuz için karşımızda bir forvet olduğunda saha içerisinde sürekli konuşarak, iletişim halinde olarak kimin kimi kontrol edeceğini sürekli konuştuğumuz için daha kolay oluyor. 6 numaralarımıza da bir parantez açmak gerekiyor, onlar da gerçekten benim işimi çok kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.Tomas'tan Remy itirafı: Onu çok istemiştim

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