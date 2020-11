Doğan Erdoğan: Beşiktaş'a transferimde sona gelinmişti

Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan, milli maç arasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rize'ye oturmaya gelmedim, oynamak istiyorum. Avrupa'dan vazgeçmedim yine Avrupa hedefim var. Gerekli hizmeti verdikten sonra bunun olabileceğini düşünüyorum. 18-22 yaş arasında orada forma giydim. Amacım yeniden Avrupa" dedi.

"Ayrılık benim için de sürpriz oldu"

Trabzonspor'dan ayrılma planı olmadığını ve son anda böyle bir karar verdiğini anlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Birkaç teklif vardı ve benim için de sürpriz oldu. Sezon bittiğinde böyle bir şey planlamıyordum. Türkiye Kupası'nı kazanmışsın, takım başarılı olmuş, Avrupa Ligi de oynadık. Bir hastalık süreci yaşadım, kampı da kaçırmış oldum. Fazla süre alamayacağımı düşündüm, başkan ve yönetimle görüşerek böyle bir karar aldık. Her futbolcu sahada olmak ve takımına katkı sağlamak ister. Daha çok süre alabilecek bir yerde oynamak istiyordum, onlar da bana yardımcı oldular, anlık bir olay oldu" dedi.

"Annem Rizeli deyince, 'Buraya geliyorsun' dediler"

Trabzonspor'dan ayrılınca Rizespor'dan gelen teklifi çok düşünmeden kabul ettiğini kaydeden Erdoğan, "Boşa çıkınca birkaç telefon görüşmesi oldu. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal beni aradı ve istediklerini söylediler. Ben de annem Rizeli deyince, 'İyi o zaman bize geliyorsun' dedi. Öyle komik bir görüşmemiz oldu. Rize oturaklı, hedefleri olan bir kulüp. Güzel işler var ve çok düşünmedim, burada olmak istedim" açıklamasında bulundu.

"A Milli Takım en büyük hayalim"

Çok küçük yaşta milli takım formasını giymeye başladığını vurgulayan orta saha oyuncusu, "U15 Takımı'ndan beri milli takımdayım. Neredeyse milli takımda doğdum. U21 Takımı'na kadar bütün kategorilerde oynadım. Bütün şampiyonalarda yer aldım. Takımda kaptanlık da yaptım. A Milli Takım'da oynamak beni en büyük hayalim. Bu kolay değil, öncelikle sürekli ilk 11 oynamalısınız. O da yetmiyor, kulüp başarısı da lazım. Kendi performansınızı üst düzeye çıkarmanız gerekiyor. A Milli Takım çok başarılı bir performans sergiliyor. Benim bölgemde oynayan oyuncular da üst düzey isimler ve Avrupa'da oynayan oyuncular. İşim zor ama zor diye de bırakacak halim yok. Çalışmaya devam ederek ben de aday olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok duygusal bir ayrılık oldu"

Genç oyuncu, Trabzonspor'dan ayrılık süreci için ise "Hepsi milli takımdan arkadaşlarımdı ve altyapıda da karşılıklı oynadığım isimlerdi. Samsunspor altyapısında forma giyerken Trabzonspor'a karşı çok fazla maç oynadık. Üzülerek, sarılarak ayrıldık; hala görüşüyoruz. Çok duygusal bir ayrılık oldu" dedi.

"Rizespor'a oturmaya gelmedim"

Çaykur Rizespor'da başarılı olarak yeniden Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Rize'ye oturmaya gelmedim, oynamak istiyorum, ilk 11'e yazılan oyuncu olmak istiyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Avrupa'dan vazgeçmedim, yine Avrupa hedefim var. Gerekli hizmeti verdikten sonra bunun olabileceğini düşünüyorum. 18-22 yaş arasında orada forma giydim. Amacım yeniden Avrupa" diye konuştu.

"Beşiktaş'a transferim olmadı"

Geçen sezon başında Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Erdoğan, "Beşiktaş ile görüşmeler vardı. Hatta transferin de bittiğini biliyorum. Menajerim ve kulüp arasında görüşmeler oldu. Avusturya'daydım, uzaktan takip ediyordum ama görüşmelerin olduğunu biliyordum. Transferde sona gelinmişti. Sonrasında olmadı" dedi.