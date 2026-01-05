Yeni Şafak
Domenico Tedesco'dan Samsunspor maçı öncesi Musaba açıklaması

19:185/01/2026, Pazartesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe, 2025 Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Adana'da Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco soruları yanıtladı.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;
'Elimizden geleni yapacağız'

"Kazanmak her zaman iyidir. Buraya ilk geldiğimde, galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

'Bizim için iyi bir test olacak'

“Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Skriniar'ın da belirttiği gibi Samsunspor'a karşı oynamıştık ve en iyi maçımız değildi. Reis, Samsunspor'da harika iş çıkarıyor. Bizim için iyi bir test olacak. Bu maç için hazırız.”


'Göreceğiz ne kadar oynayacağını'

“Musaba için bu akşam karar vereceğim. İlk izlenimimiz iyi. Yaklaşık 2.5 antrenman yaptı ama hem ligi hem de Samsunspor'u çok iyi biliyor. Bu turnuvanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Göreceğiz ne kadar oynayacağını.”




#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Samsunspor
