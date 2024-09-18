Dursun Özbek duyurdu: Galatasaray kâr açıkladı

Galatasaray Kulübü, Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 arası gelir - gider tablosunu yayınladı.
Toplantıda konuşan başkan Dursun Özbek, "Bu dönemde yaklaşık 5,5 Milyar TL'lik dönem sonu kârına ulaşmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
"Sponsorluk sözleşmesine aykırı davranış veya tanıtım, sözleşmenin tek taraflı fesih anlamına gelir. Dün akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarları için son kararı vereceğiz."
"1 Milyon forma hedefimiz var, sezon başladığından beri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2000 forma atıyoruz. 3 aylık ciromuz yaklaşık 800 Milyon TL."