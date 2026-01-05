Dursun Özbek: Süper Kupa finalini oraya alsalar güzel olurdu

2025 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Galatasaray rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-1 kazanarak finale yükseldi.





Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, stadyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle;

'Onları tebrik ediyorum'

"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir."





'Hazırlıklarımızı yaptık'

"Galatasaray'ın yaz transferlerine bakarsanız, 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu transferdeki başarıyı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık."





'Taraftarlarımız rahat olsun'

"Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun."





'Erden kardeşimi ziyaret ettim'

"Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."





'Zamanı gelince kararımızı vereceğiz'

"Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli futbolcudur. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz."





'Urfa'ya alsalardı, çok güzel olurdu'

"Urfa'da yarım kalan bir hesabımız var! Finali de Urfa'ya alsalardı, çok güzel olurdu."





'Bize rakip fark etmez'

"Galatasaray, rakip seçmez. Galatasaray, her zaman Türk futbolunda en iyisi olmuştur. Şampiyonluk ve oyunlarımıza bakın. Bize rakip fark etmez. Galatasaray, kupaların takımıdır."











