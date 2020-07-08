TBL

​Dyshawn Pierre Fenerbahçe Beko'da

Dyshawn Pierre Fenerbahçe Beko'da

Fenrebahçe Beko, Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dyshawn Pierre

​Dyshawn Pierre

Zeljko Obradovic'in ardından takımı Igor Kokoskov'a emanet eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kanadalı forvet Dyshawn Pierre'yi renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son üç sezonda İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre (1.98, 1993) ile 1 1 yıllık anlaşmaya vardı" denildi.

  • Kanada Milli Takımı'nda da forma giyen Dyshawn Pierre, Sassari'deki üçüncü sezonunda kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. İtalya Ligi'nde 21 maça çıkan Pierre, 13.8 sayı (Yüzde 56.0 iki sayı, yüzde 45.0 üç sayı, yüzde 76.1 serbest atış), 7.0 ribaund, 2.8 asist istatistikleri yakaladı. Oyuncu, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 maçta 12.6 sayı (Yüzde 50.0 iki sayı, yüzde 32.9 üç sayı, yüzde 72.1 serbest atış), 8.4 ribaund, 2.4 asist istatistikleri tutturdu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dyshawn Pierre kimdir?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dyshawn Pierre kimdir?

Zeljko Obradovic'in ardından takımı Igor Kokoskov'a emanet eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sürpriz bir transfere imza atıyor. beIN Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Sassari'den Kanadalı Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.Dyshawn Pierre'in başnatrenör Kokoskov'un raporu doğrultusunda istendiği öğrenildi.Dyshawn Pierre kimdir?Dyshawn Pierre, 17 Kasım 1993 tarihinde Kanada'nın Ontario kentinde doğdu. 26 yaşındaki Kanadalı basketbolcu, 2012-2016 yılları arasında Kolej Ligi'nde Dayton Flyers'te oynadı. NBA'e draft edilmeyen Pierre, Alman ekibi Löwen Braunschweig ve ardından İtalyan takımı Dinamo Sassari'ye transfer oldu. 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayabilen oyuncu, 2017 yılından bu yana Sassari'de forma giyiyordu. 1.98 boyundaki Dyshawn Pierre, bu sezon görev aldığı 21 maçta 13.8 sayı, 7 ribaund ve 2.8 asist ortalamasıyla oynadı.Dyshawn Pierre'in, Fenerbahçe'ye karşı performansı;

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