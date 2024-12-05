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Dzeko Fenerbahçe'nin 10 yıldır neden şampiyon olamadığını açıkladı

Dzeko Fenerbahçe'nin 10 yıldır neden şampiyon olamadığını açıkladı

19:485/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Edin Dzeko
Edin Dzeko

Fenerbahçe Takım Kaptanı Edin Dzeko, konuk olduğu bir televizyon kanalında sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyon olamamasının sebebini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko, Ekol Tv'nin konuğu oldu. Boşnak futbolcu; sarı-lacivertlilerdeki hedefleri, şampiyonluk yarışı, Galatasaray rekabeti ve kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.


İşte Edin Dzeko röportajından öne çıkanlar şöyle:
'Beşiktaş'a karşı özgüvenli olmamız lazım'

"Derbiler her zaman derbidir. Derbilerin favorisi olmaz. Bazen takımlar kötü günlerini derbi galibiyetiyle unutturabilir. Beşiktaş çok iyi takım. Şu anda iyi dönemde değiller ve umarım bize karşı da böyle devam eder. Bizim özgüvenli olmamız lazım, kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Kolay maç diye bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım."

'İki takım arasında geçecek gibi görünüyor'

"Şimdilik iki takım arasında geçecek gibi görünüyor ama daha çok yol var. Bu yarışta aldığınız her puan çok önemli. Bir sonraki maçımız bir derbi ve bizim için çok önemli olacak. Şu an yapmamız gereken o maçı beklemek."

'10 sene şampiyon olamaması normal değil'

"Bu konu hakkında konuşması gerekenler var. Benim işim sahada en iyisini yapmak. Fenerbahçe gibi bir takımın ligde 10 sene şampiyon olamaması normal değil. Geçen sene 99 puan aldık ama ligi kazanamadık. Belki de tarihte ilk kez böyle bir şey olmuştur. Böyle bir sezondan sonra şampiyon olamamak bizim için utanç verici oldu."

'Alacağımız her puan bizim için önemli'

"Avrupa Ligi bizim büyük hedeflerimizden bir tanesi. Tıpkı Türkiye Ligi'ni kazanmak gibi. yer aldığımız bütün turnuvalar böyleydi. Son maçta zor bir takımı mağlup ettik. Bu turnuvanın bu galibiyetle bizim için önemli olduğunu gösterdik. Bundan sonra alacağımız her puan bizim için önemli."

'Yaş sadece bir sayıdır'

"Emekli olmayacağım. Şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Bunu antrenmanlarda ve sahada hissediyorum. Beni isteyen kulübe verebilecek çok şeyim var. Yaş sadece bir sayıdır. Ben genç oyuncularla rekabete girebildiğimizi düşünüyorum. Şu anda hoca olmayı düşünmüyorum."

'Söz vermiyorum'

"Hiçbir şeye söz vermiyorum. Takım arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. En adil söz bu olur."





#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Trendyol Süper Lig

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