Edin Visca'dan Türkiye Tek Yürek kampanyasına destek

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Türkiye Tek Yürek adlı ortak yayında depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenlendi.

Yardım kampanyasına 100 bin Euro bağışladığını belirten Visca, "Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin baş sağolsun. Geçmişte kendi ülkemde de benzer sorunlar yaşadık. Türkiye o dönemde bizi yalnız bırakmadı. Bosna Hersek'te herkes yardım topluyor. Ben de 100 bin Euro bağışlamak istiyorum." dedi.