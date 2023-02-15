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Spor

Edin Visca'dan Türkiye Tek Yürek kampanyasına destek

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Trabzonspor'da Edin Visca, Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılarak depremzedeler için 100 bin Euro bağışladığını açıkladı.

23:19 . 15/02/2023 Çarşamba
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Edin Visca

Edin Visca

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Türkiye Tek Yürek adlı ortak yayında depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenlendi.

4 büyük kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Dursun Özbek ve Ahmet Ağaoğlu Türkiye’nin tek yürek olduğu canlı yayına stüdyodan katıldı.

Kerem ve Cenk de yardım topladı

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Beşiktaş'tan Cenk Tosun da kampanyada görev aldı.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca'da telefonla katılarak bağış yaptı.

Yardım kampanyasına 100 bin Euro bağışladığını belirten Visca, "Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin baş sağolsun. Geçmişte kendi ülkemde de benzer sorunlar yaşadık. Türkiye o dönemde bizi yalnız bırakmadı. Bosna Hersek'te herkes yardım topluyor. Ben de 100 bin Euro bağışlamak istiyorum." dedi.



#Visca
#deprem
#yardım
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