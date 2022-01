Enes Ünal yine attı: Getafe'yi sırtlıyor

⚽️ @sandroramirez9

⚽️ @EnesUnal16

⚽️ Maksimovic

⚽️ @Mayoral_Borja



Another win for @GetafeCF - watch MD21 highlights tomorrow from 1pm GMT on #LaLigaTV! 🎬#GetafeGranada pic.twitter.com/Tu9BRhIdqR