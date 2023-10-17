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Spor

Erden Timur: Fenerbahçe'nin örgütlü yapısı var

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sosyal medya üzerinden örgütlü bir yapı oluşturduğunu söyledi.

21:49 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Erden Timur

Erden Timur

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, televizyon kanalına konuk oldu. Galatasaray'ın hedefleri, Zaniolo'nun durumu, transferler ve son haftalarda yaşanan gündem hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Erden Timur'un öne çıkan açıklamaları:
"Fenerbahçe mi?"

"Örgütlü bir yapıyla karşı karşıyayız. Lafı kıvırmam, şu an için öyle. YouTube hesapları kurulmuş, linçler falan! Araştırılsın bunlar! Aynı örgütlü yapı, Galatasaray'da yok. Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin. Ben gönüllü imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin. Yakınımdaki telefonların da incelensin, söz veriyorum"


'Kayıt ve konular diyormuşum'

"Belge demedim. Tekrardan konuşmamı dinledim. Bilgi bile demiyormuşum. Kayıt ve konular diyormuşum. Demediğim bir şeye ben bile inanacaktım"


'Yaptığımıza enayilik deniyor'

"Toplumun birbirine güveni sarsılmış durumda. Daha önceden de böyleymiş. Ligi yıpratmamak için konuşmadım. Şimdi söyleyeceğim. Gelecekle ilgili önerilerde de bulunacağım. Kendimiz için değil, toplum için bunu istediğimizi insanlar arayacak. Kimseyi aramam, kimseyle konuşmam. Medyayı aramam. Bizim yaptığımıza enayilik deniyor. Toplumda etik konulara dikkat edenlere böyle deniyor"


'Zaniolo'ya güveniyoruz'

"Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz"

'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir'

"Avrupa'da 6 büyük lig olacak ve Türkiye içinde yer alacak. Bunun için buradayız. 6 büyük lig olursa, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa kupası şampiyonu olabilir"


'Hocamızla anlaştık'

"Okan Buruk'un opsiyonu kullanıldı. Maaş arışıyla ilgili son aşamadayız. Aşağı yukarı anlaştık, sona geldik. Bu yıllık bir sözleşme. Seçim var, hocamız da 'Böyle olması daha iyi' dedi"


'Ronaldo'ya haber yolladık'

"Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum "Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz"

Cristiano Ronaldo

Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Boey, Muslera

"Abdülkerim Bardakçı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek. Fernando Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil"


'Bayern Münih'i neden yenmeyelim'

"Manchester United galibiyetine inancımı herkese aktarmam gerekiyordu. Koltuğa bir kağıt bıraktırdım. Bayern Münih'i de neden yenmeyelim? 6 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda her maçı kazanıyorlar. Yenilebilirsin! Bayern Münih, Tottenham'a ve Liverpool'a kaç atıyor? Yenebiliriz ama 3 de yiyebiliriz"





#Galatasaray
#Erden Timur
#Fenerbahçe
#örgüt
#Cristiano Ronaldo
#Nicolo Zaniolo
1 saat önce
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