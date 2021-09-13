Ertem Şener Beşiktaş-Dortmund maçı için skor verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, 15 Eylül Çarşamba günü Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Süper Lig'de namağlup ve gol yemeden yoluna devam eden siyah-beyazlıların, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçtan nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, mücadeleyi anlatacak spor spikeri Ertem Şener, karşılaşmayla ilgili tahminini açıkladı.

Maç için skor veren Şener, Dortmund'un mücadeleyi 3-1 kazanacağını ifade etti.

Ertem Şener'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için yaptığı tahminler ise şöyle;

Galatasaray 2-0 Lazio

Frankfurt 2-2 Fenerbahçe

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Ertem Şener'in tahminleri