Ertem Şener Beşiktaş-Dortmund maçı için skor verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, 15 Eylül Çarşamba günü Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
Süper Lig'de namağlup ve gol yemeden yoluna devam eden siyah-beyazlıların, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçtan nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, mücadeleyi anlatacak spor spikeri Ertem Şener, karşılaşmayla ilgili tahminini açıkladı.
Maç için skor veren Şener, Dortmund'un mücadeleyi 3-1 kazanacağını ifade etti.
Ertem Şener'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için yaptığı tahminler ise şöyle;
Galatasaray 2-0 Lazio
Frankfurt 2-2 Fenerbahçe