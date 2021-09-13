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Ertem Şener Beşiktaş-Dortmund maçı için skor verdi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edeceği maçta spiker koltuğunda oturacak olan Ertem Şener, karşılaşma için skor tahmininde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ertem Şener Beşiktaş-Dortmund maçı için skor verdi
Ertem Şener

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, 15 Eylül Çarşamba günü Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Süper Lig'de namağlup ve gol yemeden yoluna devam eden siyah-beyazlıların, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçtan nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, mücadeleyi anlatacak spor spikeri Ertem Şener, karşılaşmayla ilgili tahminini açıkladı.

Maç için skor veren Şener, Dortmund'un mücadeleyi 3-1 kazanacağını ifade etti.

Ertem Şener'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için yaptığı tahminler ise şöyle;

Galatasaray 2-0 Lazio

Frankfurt 2-2 Fenerbahçe

Ertem Şener'in tahminleri
Ertem Şener'in tahminleri

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