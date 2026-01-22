Ertuğrul Doğan Galatasaray'ın teklifini doğruladı: Oulai için bekledikleri rakamı açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son günlerde basında yazılan transfer iddialarına açıklık getirdi.

Oulai transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberleri yalanlayan Doğan, istedikleri rakamı duyurdu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle;

“Oulai transferiyle alakalı yazılan haberler doğru değil. Böyle bir anlaşma yok.” Bizim tek gelirimiz scouting transferlerimiz. Başka bir gelirimiz yok."

"Taraftarlarımızdan ricamız şu; kulübün resmi kanalları dışında başka kaynaklardan gördüğünüz haberlere itibar etmeyin."

"Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu kadar genç oyuncuyu bu seviyelere getirdiği için. Kulübün bu anlayışına sahip çıkmak çok zor iş. Burada alkışlanması gereken Fatih Hoca'dır."

"Augusto'ya ciddi teklifler var. Eğer bir gelişme olursa yerine getireceğimiz oyuncu ile de prensip anlaşması yaptık. Kadro planlamamızda gitmesi gündemde olan oyuncuların yerine transfer edilecek oyuncular belirlendi."

"Evet oyuncularımıza teklif var. 5 milyon Euro'ya aldığımız oyuncuya 35-40 milyon Euro istiyoruz. Bu bir başarıdır. Bu oyuncuların alınma nedeni oyuncuları 'sonradan satış payı' ekleyerek satmak."

"Tekrar söylüyorum. Oulai için bir anlaşma yok. Avrupa'dan ve Türkiye'den gelen teklifleri beklentilerimizin altında olduğu için reddettik."







