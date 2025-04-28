Eyüp Saka: Finali böyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 yenildi. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Eyüp Saka, final müsabakasını değerlendirdi.
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve Avrupa ikincisi oldu.
Final karşılaşmasının ardından Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka değerlendirmede bulundu.
"Finali böyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Daha iyisini yapabileceğimizi bekliyorduk. Rakibimiz de çok güçlüydü. Onları iyi biliyorduk. Maçtan önce de yaptığımız çalışma ve toplantıda, erken baskı ile oynamaya çalışacaktık. İlk yarı kötü bir başlangıç yaptık. Gol sonrası tutunmamız zor oldu. İkinci yarı başında da yediğimiz gol bizi oyundan düşürdü. Kazanmak için ümitliydik ama olmadı. Üzgünüz."
"İki gün önce oynadığımız Salzburg maçında, evet, orada biraz hırpalandık. Dar bir kadromuz var. 12-13 kişiyle rotasyonla oynamaya çalışıyoruz. Bugün de onun yorgunluğunu sahada gördük. Elimizden geleni yaptık ama rakibimizin beceri ve pas oyunu bizi yordu. Emeği geçen hocalarımıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum."