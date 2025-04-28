Eyüp Saka: Finali böyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

"Finali böyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Daha iyisini yapabileceğimizi bekliyorduk. Rakibimiz de çok güçlüydü. Onları iyi biliyorduk. Maçtan önce de yaptığımız çalışma ve toplantıda, erken baskı ile oynamaya çalışacaktık. İlk yarı kötü bir başlangıç yaptık. Gol sonrası tutunmamız zor oldu. İkinci yarı başında da yediğimiz gol bizi oyundan düşürdü. Kazanmak için ümitliydik ama olmadı. Üzgünüz."