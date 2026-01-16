Eyüpspor Torres'i kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’umuz, Dinamo Kiev Kulübünden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Angel Torres'e, 'Semt-i Mukaddes'e hoş geldin.' diyor, eflatun-sarılı formamız ile başarılarlı bir sezon diliyoruz." denildi.