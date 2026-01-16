Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eyüpspor Torres'i kiraladı

Eyüpspor Torres'i kiraladı

15:4016/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Angel Torres
Angel Torres

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından Kolombiyalı kanat oyuncusu Angel Torres'in kiralandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından Kolombiyalı kanat oyuncusu Angel Torres'i kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’umuz, Dinamo Kiev Kulübünden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Angel Torres'e, 'Semt-i Mukaddes'e hoş geldin.' diyor, eflatun-sarılı formamız ile başarılarlı bir sezon diliyoruz." denildi.





#Eyüpspor
#Angel Torres
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu