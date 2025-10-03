Fenerbahçe ara vermedi

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.