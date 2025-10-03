Yeni Şafak
Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe ara vermedi

16:193/10/2025, Cuma
IHA
Sebastian Szymanski idmanda şut çalışması yaptı.
Sebastian Szymanski idmanda şut çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.


UEFA Avrupa Ligi’nde Fransız ekibi Nice ile dün oynanan müsabakada 11’de başlayan ve 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı uyguladı.


Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.





