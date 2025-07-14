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Fenerbahçe arsaVev Santos'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe arsaVev Santos'u kadrosuna kattı

21:1514/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Elena Gracinda Santos
Elena Gracinda Santos

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe arsaVev, Beylerbeyi forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.


Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.




#Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı
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