Fenerbahçe arsaVev Santos'u kadrosuna kattı

Elena Gracinda Santos
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe arsaVev, Beylerbeyi forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
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