Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.


Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.


Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.




