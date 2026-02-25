Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko Partizan'ı da devirdi: Seriye bağladı

Fenerbahçe Beko Partizan'ı da devirdi: Seriye bağladı

23:0325/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

EuroLeague’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan ekibi Partizan’ı 81-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 29’uncu haftasında sahasında ağırladığı Sırbistan ekibi Partizan’ı 81-78 mağlup etti. Bu sonucun ardından 21 galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi Fenerbahçe Beko maça “Baldwin, Colson, Tarık Biberovic, Jantunen, Birch” ilk 5’iyle başladı.

Konuk Partizan ise “Calathes, Osetkowski, Brown, Fernando, Bonga” ilk 5’iyle parkede yer aldı.

Maça hücumda ve savunmada etkili başlayan taraf Partizan oldu. Maçın ilk 3 dakikası Partizan’ın 8-3 üstünlüğüyle geçildi. Tucker ve Boston’ın sayılarıyla 7-2’lik seri yakalayan Fenerbahçe, periyot sonuna 4.30 kala skora denge getirdi: 10-10. 2.52 kala Fenerbahçe, 4 sayı öne geçti ve Partizan koçu Joan Penarroya mola aldı: 17-13. İlk periyot 20-20 eşitlikle bitti. İkinci periyoda 4-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe’ye 9-0 ile cevap veren Partizan, devreye 7 dakika kala 29-24’lük üstünlüğü sağladı. Sarı-lacivertliler, Birch’ün üst üste 4 sayısıyla bir kez daha eşitliği sağladı: 31-31. Soyunma odasına konuk ekibin 39-35’lik üstünlüğüyle gidildi.


Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken 5 dakika kala Fenerbahçe farkı 1 sayıya indirdi: 44-45. Sarı-lacivertli ekip, 3.50 kala Tarık Biberovic’in basketinin ardından 48-47 ile üstünlüğü ele aldı. Final periyoduna Fenerbahçe’nin 57-56 üstünlüğüyle geçildi. Son periyodun ilk 3 dakikasında 7 sayı üreten sarı-lacivertliler, son 7.10’a 64-60 önde girdi. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 81-78 galip ayrıldı.



#Fenerbahçe Beko
#Partizan
#EuroLeague
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar