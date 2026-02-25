Fenerbahçe Beko Partizan'ı da devirdi: Seriye bağladı

Maça hücumda ve savunmada etkili başlayan taraf Partizan oldu. Maçın ilk 3 dakikası Partizan’ın 8-3 üstünlüğüyle geçildi. Tucker ve Boston’ın sayılarıyla 7-2’lik seri yakalayan Fenerbahçe, periyot sonuna 4.30 kala skora denge getirdi: 10-10. 2.52 kala Fenerbahçe, 4 sayı öne geçti ve Partizan koçu Joan Penarroya mola aldı: 17-13. İlk periyot 20-20 eşitlikle bitti. İkinci periyoda 4-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe’ye 9-0 ile cevap veren Partizan, devreye 7 dakika kala 29-24’lük üstünlüğü sağladı. Sarı-lacivertliler, Birch’ün üst üste 4 sayısıyla bir kez daha eşitliği sağladı: 31-31. Soyunma odasına konuk ekibin 39-35’lik üstünlüğüyle gidildi.