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Galatasaray taraftarı derbide yok

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sarı-kırmızılı taraftarların alınmayacağı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde deplasman yasağı var mı?
Ülker Stadyumu

Süper Lig'in 18. haftasında, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.

İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada, deplasman tribünü biletleri de Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacak.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bugün Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılan biletlerin, yarın da Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa sunulacağı bildirildi.

Biletlerin genel satış ise 7 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

  • Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TL
  • Maraton Alt E Blok: 2500 TL
  • Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 TL

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