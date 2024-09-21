Fenerbahçe - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ’ı evinde konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 135’inci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan mücadelelerin 53’ünü sarı-lacivertliler, 37’sini ise sarı-kırmızılılar kazandı. Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE KİMLER EKSİK, İLK 11’DE KİM VAR?

Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

Ziyech’in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe’de ise Osayi-Samuel sakatlığı nedeniyle derbide yer almayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

4 Çağlar Söyüncü

16 Mert Müldür

24 Jayden Oosterwolde

50 Rodrigo Becao

5 İsmail Yüksek

10 Dusan Tadic

13 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

97 Allan Saint-Maximin

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

6 Davinson Sanchez

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

4 Ismail Jakobs

20 Gabriel Sara

34 Lucas Torreira

18 Berkan Kutlu

11 Yunus Akgün

53 Barış Alper Yılmaz

45 Victor Osimhen

DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE OLACAK

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, haftaya 13 puanla ikinci sırada girdi.

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise 15 puanla lider olarak Kadıköy'e gidecek.

Türk futbolunun iki çınarının karşılaşacağı derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini izleyecek. Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Galatasaray'da ise Victor Osimhen derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.

- Fenerbahçe'nin en önemli gol ayağı Dzeko

Sarı-lacivertli ekibin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, takımının en ciddi gol umudu olacak.

Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de 5, Avrupa'da 4 maça çıkan 38 yaşındaki santrfor, dörder kez olmak üzere toplam 8 gol sevinci yaşadı. Dzeko, takımının en skorer oyuncusu oldu.

Süper Lig'de Dzeko'yu üçer golle Dusan Tadic ve Fred, birer golle Allan Saint-Maximin ile Youssef En Nesyri izledi. Avrupa maçlarında ise İrfancan Kahveci, Sebastian Szymanski ve takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu birer gol attı.

- Cenk Tosun, Galatasaray'a 6 gol attı

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Cenk Tosun, Galatasaray'a karşı çıktığı maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla mücadele eden Cenk, 20 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Cenk'in kariyerinde en çok gol attığı 6. takım oldu.

- Batshuayi eski takımına karşı mücadele edecek

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı gol arayacak.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Belçikalı santrfor, sezon başında sarı-kırmızılı takıma imza attı. Yeni takımıyla çıktığı 5 Süper Lig müsabakasında 2 kez fileleri havalandıran Batshuayi, Avrupa'da ise 2 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Yeni takımıyla iyi bir başlangıç yapan Batshuayi, 2 sezonda 75 resmi müsabakada 44 kez gol sevinci yaşadığı eski takımının ağlarını sarsmaya çalışacak.

Daha önce Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 2 maça çıkan Batshuayi, gol atma başarısı gösteremedi.

- Icardi'nin durumu maç saati belli olacak

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen 2 sezonda çıktığı 79 resmi müsabakada 56 kez fileleri havalandıran Icardi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Maç ve antrenman eksiği bulunan tecrübeli santrfor ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri havalandıran Icardi, oynaması durumunda Galatasaray adına en önemli gol umutlarından biri olacak.

- Osimhen derbide sahada olacak

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Nijaryalı golcü, dünyanın en önemli santrforlarından biri olarak kabul ediliyor. Napoli formasıyla 2022-2023 sezonunda İtalya Futbol Ligi'nde 26 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Osimhen, derbide Galatasaray'ın başarısı için mücadele edecek.

Yıldız futbolcu, kariyerinde kulüp ve A Milli Takım'da çıktığı 259 resmi müsabakada 135 kez skor üretti.

- Barış Alper sezona "Fırtına" gibi başladı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın son 2 sezondaki şampiyonluklarına önemli katkı veren Barış Alper, bu sezon çıktığı 5 maçta 4 kez tabelayı değiştirdi. Son 4 maçın tamamında gol sevinci yaşayan Barış Alper, dikkati çeken bir performans sergiledi.

Galatasaray'da ayrıca Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı ikişer, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Davinson Sanchez birer kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE 23 FUTBOLCU "İLKİ" YAŞAYABİLİR

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği derbide toplam 23 futbolcu, görev verilmesi halinde şu anki takımı adına ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir müsabakada forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerin daha öncesinde kadrosunda yer alan Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde derbide ilk kez oynayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan ve Cenk Tosun da teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro tercihine göre sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray karşısına çıkacak.

Galatasaray'da ise geniş kadroda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve yeni transferlerden Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Michy Batshuayi ile Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

- Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim Bright Osayi-Samuel

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan oyuncu, Bright Osayi-Samuel oldu.

Sarı-lacivertlilere 2021 yılının ocak ayında transfer olan Bright Osayi-Samuel, mevcut kadroda Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 7 müsabakaya çıktı. Bright Osayi-Samuel'i 6 maçla Serdar Aziz ve 5 maçla Mert Hakan Yandaş takip etti.

- "Cimbom"da en tecrübeli Fernando Muslera

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Fenerbahçe derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılara İtalya ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, forma giydiği 31 Fenerbahçe derbisinde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Victor Nelsson 7, Berkan Kutlu da 6 maçta sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe karşısına çıktı.







