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Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçını Cüneyt Çakır erken mi bitirdi?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin son dakikasında GZT Giresunspor'un kontra atağa çıktığı anda hakem Cüneyt Çakır'ın karşılaşmayı bitirmesi hem futbolcuların hem de taraftarların tepkisine neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçını Cüneyt Çakır erken mi bitirdi?
Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçını Cüneyt Çakır yönetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile GZT Giresunspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın son dakikasında yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın tepkisini çekti. 4 dakika uzatma verildiği maçta, Fenerbahçe 90+4. dakika Pelkas ile müsait pozisyondan yaralanamadı.

Hakem maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı

Pozisyonun devamında kaleci Onurcan hızlı bir şekilde topu oyuna soktu. O sırada hakem Cüneyt Çakır maçın son düdüğünü çaldı. Düdüğü duymayan GZT Giresunsporlu oyuncular kontra atağa kalktı ve Fenerbahçeli oyuncuların bir çoğunun müdahale etmediği anda golü buldu. Fakat hakem maçı bitirdiği için gol geçerli sayılmadı

Pozisyon sonrasında GZT Giresunsporlu futbolcular, hakem Cüneyt Çakır'a yoğun itirazlarda bulunurken, kaleci Onurcan sarı kart gördü. Aynı zamanda sosyal medyada taraftarlar, hakem Cüneyt Çakır'a maçı erken bitirdiğine yönelik tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçında yaşanan o anlar;

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe
SPOR
Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe

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