Trendyol Süper Lig 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması öncesi iki takımın ilk 11'leri açıklandı.
Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadele öncesi Fenerbahçe ve Kayserispor'un ilk 11'leri belli oldu.
Cezalı Kartal Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Dimitrios Kolovetsios ve Majid Hosseini'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Stephane Bahoken, Yaw Ackah ve Arif Kocaman maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde hastalığı bulunan Mert Hakan Yandaş, sakat Sofyan Amrabat ve yabancı kontenjanı nedeniyle tercih edilmeyen Djiku maç kadrosunda yer almıyor.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Diego Carlos, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, En-Nesyri.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Nurettin, Baran Ali, Karimi, Ramazan, Mane, Nazon.