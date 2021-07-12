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Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferi için tek bir şart koydu

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler sağ bek Sime Vrsaljko transferini bitirmeye çok yaklaştı. Fakat transfer için 29 yaşındaki oyuncuya tek bir şart sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Sime Vrsaljkonun transferi için tek bir şart koydu
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki yürütüyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi sona ermiş olan oyuncular Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Hırvat sağ bek Sime Vrsaljko'yu da transfer etmek istiyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda mutlu sona oldukça yakın olduğu fakat imzaların atılması için tek bir şartı olduğu iddia edildi. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Sime Vrsaljko'dan detaylı bir sağlık raporu isteyen Fenerbahçe, oyuncunun doktor raporlarına göre transferini bitireceği kaydedildi.

EURO 2020'de oynadı

Herhangi bir sakatlık durumunun olmadığını sarı-lacivertli yetkililere belirten Vrsaljko, Hırvatistan'ın EURO 2020'de oynadığı İngiltere ve Çek Cumhuriyeti karşılaşmalarında 90 dakika forma giydi. İskoçya ve İspanya mücadelelerinde ise kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

  • 5 sezonda 92 maç kaçırdı
  • 5 Temmuz 2016 yılında Sassuolo'dan 14 milyon euro karşılığında transfer edilen Sime Vrsaljko, geride bıraktığımız sezon 10 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Hırvat oyuncu, 2016/2017 sezonundan bu yana toplamda 691 gün sakatlığı nedeniyle idmanlarda yer almadı. Bu yüzden Sime Vrsaljko 92 maçta görev yapamadı.

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