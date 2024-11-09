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Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır

14:419/11/2024, Cumartesi
IHA
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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de gözler Sivasspor maçına çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertli kulüp, Trendyol Süper Lig’de yarın konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. AZ Alkmaar maçının 11’inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.



Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.






#Fenerbahçe
#Sivasspor
#Süper Lig

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