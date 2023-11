Fenerbahçe yeniden çıkış arıyor

"Her isim değerli"

Hiçbir zaman sakatlıkları bahane olarak görmediğini belirten İsmail Kartal, "Çubukluyu giyen her oyuncu benim için en değerli oyuncudur" dedi. Sakat futbolcuların yokluğunda forma giyen oyuncuların takım arkadaşlarını aratmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Yoğun maç maratonunda kadrodaki tüm oyuncuların her an oynayacakmış gibi hazır olmasının ne kadar önemli olduğunu herkes en iyi şekilde anladı. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.