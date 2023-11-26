Fenerbahçe yeniden çıkış arıyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesindeki son 3 resmi maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.





Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak yeni bir serinin ilk adımını atmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da aklında bundan başka bir düşünce bulunmuyor. Deneyimli teknik adam, yaptığı değerlendirmede, "Milli arada sakat oyuncularımız iyileşti, takıma dönmeye başladı. Fiziksel eksikleri olan oyuncularımız bu eksiklerini kapattı. Lige güçlü bir dönüş yapacağız. Rakibimizin analizlerini en iyi şekilde yaparak, antrenmanlarda takıma uygulattık. Sezona çok iyi başlamıştık, ancak son 3 maçta istemediğimiz sonuçlar aldık. Fatih Karagümrük maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.









V. Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarımızı tamamladık! ✅ pic.twitter.com/bqsmqtitnP — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 25, 2023





"Her isim değerli"





Hiçbir zaman sakatlıkları bahane olarak görmediğini belirten İsmail Kartal, "Çubukluyu giyen her oyuncu benim için en değerli oyuncudur" dedi. Sakat futbolcuların yokluğunda forma giyen oyuncuların takım arkadaşlarını aratmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Yoğun maç maratonunda kadrodaki tüm oyuncuların her an oynayacakmış gibi hazır olmasının ne kadar önemli olduğunu herkes en iyi şekilde anladı. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.









Takım savunmasına herkesten katkı





Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Fatih Karagümrük maçı için özellikle takım savunması üzerinde durduğu kaydedildi. Oyuncularına takım savunmasının önemini vurgulayan tecrübeli çalıytıştırıcı, maç boyunca takım savunmasına katkı yapmalarını ve herkesin eksiksiz şekilde istenilenleri yerine getirmesini istedi. Kartal, atağa çıkarlarken rakibe gol pozisyonuna sebebiyet vermemek adına top kayıpları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.





Mert Müldür ilk kez 11'de çıkacak





Fenerbahçe'de kart cezalısı Osayi-Samuel bugün forma giyemeyecek. Nijeryalı oyuncunun yokluğunda ise sağ bekte Mert Müldür görev alacak. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Maçı iple çeken ve formayı bırakmamak isteyen Mert Müldür, milli arada takım antrenmanlarının dışında bireysel güçlendirme programları yaptı, rakip analizinde de karşısında oynayacağı isimleri ezberledi.









Fred riske edilmeyecek





Fenerbahçe'de tedavileri süren Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Mert Hakan'ın yanı sıra cezalısı Osayi Samuel de olmayacak. Tam hazır olmayan Fred'in ise riske edilmesi beklenmiyor. Joshua King, Cengiz Ünder ve Emre Mor ise geniş kadroda yer alacak.























