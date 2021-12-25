Spor Fenerbahçede futbolculara sert uyarı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de futbolculara sert uyarı

Sarı-lacivertli yönetim, kötü gidişatın ardından futbolcuları sert bir şekilde uyardı. Yeni Malatyaspor maçında da puan kaybı yaşanması halinde para ve kadro dışı gibi cezalar verilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede futbolculara sert uyarı
Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe’de Süper Lig’de yaşanan kötü gidişatın ardından futbolculara sert uyarılar geldi. Yönetimin kötü gidişat nedeniyle futbolculara ağır para cezası vermeyi ve disiplinsiz davranışları nedeniyle bazı isimleri kadro dışı bırakmayı gündemine aldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımın yarın Kadıköy’de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında da olumsuz bir sonuç alınması durumunda bu cezalar gündeme gelecek.

Takımdaki bazı yerli oyuncuların özel hayatlarına dikkat etmemesi yönetimin tepkisini çekti. Bu oyuncular da özel olarak uyarılacak. Takımdaki disiplinsiz tavırları da ele alan yönetim birçok isme para cezası kesmeyi planlıyor.

Yönetimin önümüzdeki günlerde futbolcularla bir araya gelerek, bir değerlendirme yapacağı belirtildi.

"Ligdeki konumumuz bize yakışmıyor"

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımda Mesut Özil liderliği ele aldı. Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, ligde bulundukları konumun ve sergiledikleri performansın kendilerine yakışmadığını belirtti.

Deneyimli oyuncu, arkadaşlarına, “Bir an önce toparlanmalıyız, ligi en iyi yerde bitirmek için sahada savaşmak zorundayız. Ligde ilk yarıdaki son maçımız Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, devreye girmeliyiz. Fenerbahçe’ye yakışır mücadeleyi yapacağız” diye konuştu.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kadroda rotasyon yapmayı planlıyor.

İrfan ve Sosa kulübeye, Crespo ve Rossi 11’e


Sosa ve İrfan Can’ın yedek kulübesine çekileceği, Crespo ve Rossi’nin ise ilk 11’e döneceği belirtildi. Fenerbahçe, 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alacak. Savunma hattı Nazım, Kim, Attila Szalai ve Novak dörtlüsünden oluşacak. Orta sahada savunmanın önünde Crespo-Miha Zajc ikilisinin oynamasının beklendiği belirtildi. Orta alanda Mesut Özil, Mert Hakan ve Rossi’nin oynaması bekleniyor. İleri uçta ise Valencia, sarı- lacivertli takımın gol silahı olacak.

Tisserand da Yeni Malatyaspor maçında kadroya dönecek.

Dünyaca ünlü hoca Fenerbahçe'ye önerildi
SPOR
Dünyaca ünlü hoca Fenerbahçe'ye önerildi

Beş bakanlıktaçok sayıda atama

Beş bakanlıkta
çok sayıda atama

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
Yolcu otobüsütarlaya uçtu

Yolcu otobüsü
tarlaya uçtu

​Bursa'daki kazada çok sayıda yaralı var.
ABD basınından bomba iddia: Rusya Türkiyeden SİHA satın alma hazırlığında

​'280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyaç kalmaz.'

​Düşük faizle daha çok üretim ve istihdam.

​Adalet Bakanı Gül, pitbull saldırısına uğrayan Asiye'yi ziyarete gitti.

​Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

​Ticaret Bakanlığı ile belediyeler fahiş fiyat ve stokçuluğu yakın takibe aldı.

Arabayla 30 metrelik uçuruma yuvarlanan iki kişi hayatını kaybetti.
Devlet Asiye'nin yanında

Devlet Asiye'nin yanında

Sağlık Bakanı Koca devreye girdi: Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan Antalya'da yapacak.
Yeni modelin 4 hedefi

Yeni modelin 4 hedefi

​Üretim odaklı, ihracat öncelikli modelde öncü rolü reel sektör üstlenecek.
James Webb yola çıkıyor

James Webb yola çıkıyor

​Hubble'ın yerini alacak en güçlü teleskop için geri sayım başladı.
Alt ve üst limit yok

Alt ve üst limit yok

​Parasını “kur korumalı TL mevduat” hesabına yatıranlar birden fazla şekilde yararlanabilecek.
Almanya enerjide Rusya'ya mahkum

Almanya enerjide Rusya'ya mahkum

​Wall Street Journal, Almanya'nın yaşadığı enerji krizini ele aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.