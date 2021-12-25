Fenerbahçe'de futbolculara sert uyarı

Fenerbahçe’de Süper Lig’de yaşanan kötü gidişatın ardından futbolculara sert uyarılar geldi. Yönetimin kötü gidişat nedeniyle futbolculara ağır para cezası vermeyi ve disiplinsiz davranışları nedeniyle bazı isimleri kadro dışı bırakmayı gündemine aldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımın yarın Kadıköy’de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında da olumsuz bir sonuç alınması durumunda bu cezalar gündeme gelecek.

Takımdaki bazı yerli oyuncuların özel hayatlarına dikkat etmemesi yönetimin tepkisini çekti. Bu oyuncular da özel olarak uyarılacak. Takımdaki disiplinsiz tavırları da ele alan yönetim birçok isme para cezası kesmeyi planlıyor.

Yönetimin önümüzdeki günlerde futbolcularla bir araya gelerek, bir değerlendirme yapacağı belirtildi.

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"Ligdeki konumumuz bize yakışmıyor"

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımda Mesut Özil liderliği ele aldı. Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, ligde bulundukları konumun ve sergiledikleri performansın kendilerine yakışmadığını belirtti.

Deneyimli oyuncu, arkadaşlarına, “Bir an önce toparlanmalıyız, ligi en iyi yerde bitirmek için sahada savaşmak zorundayız. Ligde ilk yarıdaki son maçımız Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, devreye girmeliyiz. Fenerbahçe’ye yakışır mücadeleyi yapacağız” diye konuştu.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kadroda rotasyon yapmayı planlıyor.

İrfan ve Sosa kulübeye, Crespo ve Rossi 11’e

Sosa ve İrfan Can’ın yedek kulübesine çekileceği, Crespo ve Rossi’nin ise ilk 11’e döneceği belirtildi. Fenerbahçe, 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alacak. Savunma hattı Nazım, Kim, Attila Szalai ve Novak dörtlüsünden oluşacak. Orta sahada savunmanın önünde Crespo-Miha Zajc ikilisinin oynamasının beklendiği belirtildi. Orta alanda Mesut Özil, Mert Hakan ve Rossi’nin oynaması bekleniyor. İleri uçta ise Valencia, sarı- lacivertli takımın gol silahı olacak.

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Tisserand da Yeni Malatyaspor maçında kadroya dönecek.