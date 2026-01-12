Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de gözler kupa maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler kupa maçına çevrildi

15:5912/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Sarı-lacivertliler kar yağışı altında çalıştı.
Sarı-lacivertliler kar yağışı altında çalıştı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 14 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarına başladı


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.


Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle süren antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.


Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise idmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.


Sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından Bruno Alves ile Miroslav Stoch da antrenmanın bir bölümünü takip etti.


Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.







#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Beyoğlu Yeni Çarşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ordu kura çekilişi ne zaman, 500 bin konut kura tarihi belli oldu mu?