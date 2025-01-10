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Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor mesaisi

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor mesaisi

17:3010/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Jose Mourinho idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Jose Mourinho idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.


Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, idmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdürdü, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.


Dün oynanan Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.





#Fenerbahçe
#Konyaspor
#Süper Lig

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