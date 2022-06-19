Fenerbahçe'den Abdülkerim Bardakcı atağı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Teklif belli oldu
Defans hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli kulüp, Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti. Fenerbahçe, savunma oyuncusu için Konyaspor'a 2.2 milyon Euro + takas teklifinde bulundu.
- Abdülkerim Bardakcı geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla 34 maça çıkarken, 5 gol 4 asistlik katkıda bulundu.