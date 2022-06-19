Spor Fenerbahçeden Abdülkerim Bardakcı atağı
TRANSFER

Fenerbahçe'den Abdülkerim Bardakcı atağı

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler Abdülkerim Bardakcı için resmi teklifini yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Abdülkerim Bardakcı atağı
Abdülkerim Bardakcı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Teklif belli oldu

Defans hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli kulüp, Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti. Fenerbahçe, savunma oyuncusu için Konyaspor'a 2.2 milyon Euro + takas teklifinde bulundu.

  • Abdülkerim Bardakcı geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla 34 maça çıkarken, 5 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

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