Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk maçında ıslıklandı

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmadan 3-3'lük eşitlikle ayrılırken yeni transferlerden Gustavo Henrique büyük tepki gördü.
Sergilediği performansla beğenilmeyen oyuncu, maçın son dakikalarında yaptığı bir müdahale sonrasında uzun süre ıslıklandı.
Brezilyalı savunma oyuncusu sezon başında Flamengo'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.
Gustavo Henrique'nin maçın son düdüğünün ardından moralinin oldukça bozuk olduğu gözlemlendi.
Gustavo Henrique ile ilgili atılan bazı tweetler;
Gustavo Henrique büyük skandal yalnız. Öyle böyle değil. Lemos daha iyi olabilir.
Gustavo Henrique büyük skandal yalnız. Öyle böyle değil. Lemos daha iyi olabilir.— Semih Durası (@semihdurasi) August 8, 2022
Gustavo Henrique geriye yaslanıp oynayan takımlarda bile hız problemi yaşayabilir.
Gustavo Henrique geriye yaslanıp oynayan takımlarda bile hız problemi yaşayabilir.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 8, 2022
Gustavo Henrique, Bruno Henrique ile Luiz Gustavo olmak arasında kaldığı için stoper olmak hakkında kimlik karmaşası yaşıyor herhalde. Başka türlü açıklanamaz şu maç performansı.
Gustavo Henrique, Bruno Henrique ile Luiz Gustavo olmak arasında kaldığı için stoper olmak hakkında kimlik karmaşası yaşıyor herhalde. Başka türlü açıklanamaz şu maç performansı.— Zübeyde Özcan (@zubeydeozcann) August 8, 2022
Fenerbahçe taraftarı, Gustavo Henrique'yi ıslıklıyor.
Fenerbahçe taraftarı, Gustavo Henrique'yi ıslıklıyor.— Süper Lig (@EnSuperLig) August 8, 2022
Gustavo Henrique’nin o son topu taca vurması, büyük takım futbolcusu olmadığının en büyük kanıtı.
Gustavo Henrique’nin o son topu taca vurması, büyük takım futbolcusu olmadığının en büyük kanıtı.— Fener Editör (@Fenereditor) August 8, 2022