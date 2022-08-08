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Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk maçında ıslıklandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Gustavo Henrique sergilediği performansla taraftarlardan tepki gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin yeni transferi ilk maçında ıslıklandı
Fenerbahçeli futbolcuların üzüntüsü.

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmadan 3-3'lük eşitlikle ayrılırken yeni transferlerden Gustavo Henrique büyük tepki gördü.

Sergilediği performansla beğenilmeyen oyuncu, maçın son dakikalarında yaptığı bir müdahale sonrasında uzun süre ıslıklandı.

Brezilyalı savunma oyuncusu sezon başında Flamengo'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.

Gustavo Henrique'nin maçın son düdüğünün ardından moralinin oldukça bozuk olduğu gözlemlendi.

Gustavo Henrique ile ilgili atılan bazı tweetler;
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Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı
Yeni transfer ıslıklandı

Yeni transfer ıslıklandı

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