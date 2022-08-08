Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk maçında ıslıklandı

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmadan 3-3'lük eşitlikle ayrılırken yeni transferlerden Gustavo Henrique büyük tepki gördü.

Sergilediği performansla beğenilmeyen oyuncu, maçın son dakikalarında yaptığı bir müdahale sonrasında uzun süre ıslıklandı.

Brezilyalı savunma oyuncusu sezon başında Flamengo'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.

Gustavo Henrique'nin maçın son düdüğünün ardından moralinin oldukça bozuk olduğu gözlemlendi.

Gustavo Henrique ile ilgili atılan bazı tweetler;

Gustavo Henrique büyük skandal yalnız. Öyle böyle değil. Lemos daha iyi olabilir. — Semih Durası (@semihdurasi) August 8, 2022

Gustavo Henrique geriye yaslanıp oynayan takımlarda bile hız problemi yaşayabilir. REKLAM August 8, 2022

Gustavo Henrique, Bruno Henrique ile Luiz Gustavo olmak arasında kaldığı için stoper olmak hakkında kimlik karmaşası yaşıyor herhalde. Başka türlü açıklanamaz şu maç performansı. — Zübeyde Özcan (@zubeydeozcann) August 8, 2022

Fenerbahçe taraftarı, Gustavo Henrique'yi ıslıklıyor. — Süper Lig (@EnSuperLig) August 8, 2022