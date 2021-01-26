Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübü'nün 4,5 yıllık anlaşmaya vardığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü Queens Park Rangers ile anlaştığımız 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacak" denildi.
- Bu sezon Queens Park Rangers forması ile toplamda 23 karşılaşmada görev alan Osayi, 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Bright Osayi-Samuel İstanbul’da 👇
Bright Osayi-Samuel İstanbul’da 👇— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 26, 2021