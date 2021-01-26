Spor Fenerbahçenin yeni transferi İstanbula geldi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertli kulüp, İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'ta forma giyen Osayi-Samuel'i İstanbul'a getirdi. Genç oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Haber Merkezi DHA
Oyuncunun havalimanındaki görüntülerini paylaşıldı.
Oyuncunun havalimanındaki görüntülerini paylaşıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün 4,5 yıllık anlaşmaya vardığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü Queens Park Rangers ile anlaştığımız 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacak" denildi.

  • Bu sezon Queens Park Rangers forması ile toplamda 23 karşılaşmada görev alan Osayi, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

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