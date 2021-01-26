Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Teknoloji

Mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 500 yerleşim yeri daha "çevrim içi" olacak

Kırsal bölgelerde hiçbir gerekli mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşimlere hizmet götürülmesi için bu yıl 77 milyon 560 bin lira harcanacak.