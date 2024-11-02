Formula 1’de Brezilya Grand Prix’si heyecanı

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. İlk kez 1973 yılında yarış yapılan bu pistteki en hızlı turu ise 2018’de 1:10.540 derecesiyle Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas gerçekleştirdi.