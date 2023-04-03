Fransa'nın kabusu: Bir hurma bir bardak su

Tribünde açtıkları pankartla tepkilerini dile getirdiler.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain'in sahasında Olimpik Lyon'u ağırladığı maça ev sahibi ekibin taraftarlarının protestosu damga vurdu.
PSG'li taraftarlar, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklayan Fransa Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.
Tribünde açılan pankartta, "Bir hurma, bir bardak su; federasyonun kabusu" ifadeleri yer aldı.
Bilindiği üzere Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanınıyor. İngiltere'nin aksine Fransa, iftar saatine gelen maçlarda buna izin vermediği gibi aykırı davrananlara da ceza verileceğini açıkladı.