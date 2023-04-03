Fransa'nın kabusu: Bir hurma bir bardak su

Tribünde açılan pankartta, "Bir hurma, bir bardak su; federasyonun kabusu" ifadeleri yer aldı.

Bilindiği üzere Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanınıyor. İngiltere'nin aksine Fransa, iftar saatine gelen maçlarda buna izin vermediği gibi aykırı davrananlara da ceza verileceğini açıkladı.