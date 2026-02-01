Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor karşısında 3 puanı 4 golle aldı. Yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla, ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Maçın özet görüntülerine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada kendi kalesine Opoku, 26. dakikada Osimhen (P), 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+ 3.dakikada Icardi (P) kaydetti.
Ligde liderlik koltuğunda bulunan Okan Buruk'un öğrencileri, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ve sakatlığı bulunan Leroy Sane, Kayserispor karşısında forma giyemedi.
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.
Yeni transferlerden Yaser Asprilla da ilk kez forma giydi.
Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında yer aldı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 73. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna dahil oldu.
2.dakikada Roland Sallai'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Noa Lang'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
7.dakikada Galatasaray, Opoku'nun kendi kalesine gönderdiği golle öne geçti: 1-0
13.dakikada Gabriel Sara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.
25.dakiakda Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0
Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46.dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Bilal Bayazit topu uzaklaştırmayı başardı. Pozisyonun devamında Victor Osimhen'in ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
54.dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in yaptığı vuruşta Bilal Bayazit topu uzaklaştırmayı başardı.
60.dakikada Galatasaray, Gabriel Sara'nın golü ile maçta farkı üçe çıkardı: 3-0
69.dakikada Joao Mendes'in defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Miguel Cardoso'nun hızla ilerleyerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
75.dakikada Victor Osimhen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Mauro Icardi'nin yaptığı vuruşta Bilal Bayazit topa hakim olmayı başardı.
76.dakikada Aaron Opoku'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Miguel Cardoso'nun yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim oldu.
80.dakikada Yaser Asprilla'nın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Bilal Bayazit topa hakim olmayı başardı.
90+3.dakikada Mauro Icardi, penaltıdan fileleri havalandırdı: 4-0
Galatasaray maçı 4-0 kazandı.