Aslan'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada kendi kalesine Opoku, 26. dakikada Osimhen (P), 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+ 3.dakikada Icardi (P) kaydetti.

Ligde liderlik koltuğunda bulunan Okan Buruk'un öğrencileri, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.

Yeni transferlerden Yaser Asprilla da ilk kez forma giydi.

Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında yer aldı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 73. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna dahil oldu.

69.dakikada Joao Mendes'in defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Miguel Cardoso'nun hızla ilerleyerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.