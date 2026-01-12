Yeni Şafak
Galatasaray 8 eksikle Fethiye'ye gitti: İşte kamp kadrosu

17:4012/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Okan Buruk altı futbolcusunu kamp kadrosuna dahil etmedi.
Ziraat Türkiye Kupası ikinci haftasında Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızıların kafilesinde sekiz yıldız isim yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.


Kemerburgaz Tesisleri'nde son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Fethiye yolculuğu öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk sekiz yıldız ismi kafileye dahil etmedi.


Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Afrika Kupası'nda görev yapan Victor Osimhen, Ismael Jakobs ile Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Leroy Sane maç kadrosunda yer almadı.


İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:


