Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

16:5917/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sezonun ilk haftasında oynanan mücadeleden kare.
Sezonun ilk haftasında oynanan mücadeleden kare.

Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde zirvede yer alan Galatasaray, Süper Kupa sonrası ikinci devreye galibiyetle başlayarak Atletico Madrid maçı öncesi moral bulmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Gabriel Sara, Wilfried Singo, cezalı Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ve Ismael Jakobs maç kadrosunda yer almayacak.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi.
Gaziantep FK:
Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Bayo.
GALATASARAY-GAZİANTEP FK CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Galatasaray
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu