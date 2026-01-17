Galatasaray - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Ligde zirvede yer alan Galatasaray, Süper Kupa sonrası ikinci devreye galibiyetle başlayarak Atletico Madrid maçı öncesi moral bulmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Gabriel Sara, Wilfried Singo, cezalı Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ve Ismael Jakobs maç kadrosunda yer almayacak.