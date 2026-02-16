Galatasaray Juventus maçına hazır

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti.