Galatasaray Juventus maçına hazır

14:3916/02/2026, Pazartesi
IHA
Galatasaraylı futbolcular Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını tamamladı.
Galatasaraylı futbolcular Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın evinde İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Juventus maçının taktiği üzerinde duruldu.



