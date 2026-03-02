Yeni Şafak
Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi

20:292/03/2026, Pazartesi
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Galatasaray yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.


Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncularla fotoğraf çektiren taraftarlar, onlara forma imzalattı.


Daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden kafile, burada da meşale yakan taraftarlar tarafından karşılandı.




#Galatasaray
#Alanyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
