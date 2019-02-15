UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray'a Benfica şoku

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İstanbul’da ağırladığı Benfica karşısında beklenmedik bir sonuç aldı ve 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 21 Şubat’ta Portekiz’de oynanacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibine 2-1 yenilerek, rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı. Maçın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanacak. Galatasaray, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelememenin üzüntüsünü yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa’da çıktığı 6 maçı kazanamadı.

12. dakikada Cervi ceza sahası dışından rakip kaleyi yoklarken Muslera iki hamlede topa sahip oldu. 26. dakikada Marcao ceza sahası içerisinde Ribeiro’nun ortasına omzuyla müdahale ederken hakem eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 27’de beyaz noktanın başına geçen Salvio, Benfica’yı 1-0 öne geçirdi. 54. dakikada Nagatomo’nun soldan ortasında arka direkteki Luyindama kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 61’de Luyindama’dan kaptığı topla ceza sahasına giren Seferoviç’in şutunda Muslera geçit vermedi. 64. dakikada Corchia’nın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferovic, Muslera’yı mağlup ederek Benfica’yı 2-1 öne geçirdi. 81’de kalecinin kısa pasını kapan Feghouli’nin, vuruşu direğin dibinden auta gitti. 83’te Belhanda’nın soldan kullandığı kornerde Luyindama’nın kafa vuruşu auta gitti. 85’te Belhanda’nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Luyindama’nın kafa vuruşunu kaleci çizgi üzerinden çıkarttı.

  • Penaltı değildi
  • G.Saray’ın 27. dakikada yediği penaltı golünün içinde olan Marcao topun eline çarpmadığını söyledi. Brezilyalı stoper, “Bu zamana kadar her zaman dürüst olmayı kendime ilke edindim. Açık yüreklilikle söyleyeyim ki penaltı değildi. Çok hatalar yaptık. Bu seviyelerdeki maçlar bu tip hatalar kaldırmıyor” diye konuştu. Muslera ise “Böyle haksız bir penaltıyla 1-0 geriye düşmek bizi aşağı çekti” dedi.
  • Fernando cezalı
  • 40. dakikada sarı kart gören Fernando, cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, rövanş maçında oynayamayacak.

Galatasaray'ın almadığı Modeste'nin lisans sorunu çözüldü
Galatasaray'ın almadığı Modeste'nin lisans sorunu çözüldü

Bundesliga 2 ekiplerinden FC Köln, Anthony Modeste için FIFA'dan oynama izninin alındığını açıkladı.Köln Yöneticisi Alexander Wehrle, "Çin Futbol Federasyonu, Tianjin Tianhai'den de onay aldıktan sonra Modeste için oynama izni verdi. Anthony Modeste gelişmesi hepimizi çok mutlu etti. Bir sonraki maçımızda kadromuzda olacak." ifadelerini kullandı.30 yaşındaki golcünün Paderborn ile oynanacak maçın kadrosunda olacağı ve perşembe günü takımla birlikte Ostwestfalen'e gideceği belirtildi.Modeste, sezon başından bu yana Köln ekibiyle idmanlara çıkıyordu. Here&#39;s your #effzeh squad that is travelling to Paderborn! The French connection returns as @amodeste27 and Vincent #Koziello come back into the squad 🇲🇫 #SCPKOE pic.twitter.com/vXEasirkFa&mdash; 1. FC Cologne (@fckoeln_en) 14 Şubat 2019

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.