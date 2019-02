Galatasaray'a Benfica şoku

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz’in Benfica ekibine 2-1 yenilerek, rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı. Maçın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanacak. Galatasaray, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelememenin üzüntüsünü yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa’da çıktığı 6 maçı kazanamadı.

12. dakikada Cervi ceza sahası dışından rakip kaleyi yoklarken Muslera iki hamlede topa sahip oldu. 26. dakikada Marcao ceza sahası içerisinde Ribeiro’nun ortasına omzuyla müdahale ederken hakem eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 27’de beyaz noktanın başına geçen Salvio, Benfica’yı 1-0 öne geçirdi. 54. dakikada Nagatomo’nun soldan ortasında arka direkteki Luyindama kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 61’de Luyindama’dan kaptığı topla ceza sahasına giren Seferoviç’in şutunda Muslera geçit vermedi. 64. dakikada Corchia’nın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferovic, Muslera’yı mağlup ederek Benfica’yı 2-1 öne geçirdi. 81’de kalecinin kısa pasını kapan Feghouli’nin, vuruşu direğin dibinden auta gitti. 83’te Belhanda’nın soldan kullandığı kornerde Luyindama’nın kafa vuruşu auta gitti. 85’te Belhanda’nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Luyindama’nın kafa vuruşunu kaleci çizgi üzerinden çıkarttı.

Penaltı değildi

G.Saray’ın 27. dakikada yediği penaltı golünün içinde olan Marcao topun eline çarpmadığını söyledi. Brezilyalı stoper, “Bu zamana kadar her zaman dürüst olmayı kendime ilke edindim. Açık yüreklilikle söyleyeyim ki penaltı değildi. Çok hatalar yaptık. Bu seviyelerdeki maçlar bu tip hatalar kaldırmıyor” diye konuştu. Muslera ise “Böyle haksız bir penaltıyla 1-0 geriye düşmek bizi aşağı çekti” dedi.

Fernando cezalı

40. dakikada sarı kart gören Fernando, cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, rövanş maçında oynayamayacak.