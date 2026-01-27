Galatasaray'a kaptanından kötü haber: Tendonunda yırtık tespit edildi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kaptan İlkin Aydın'ın sakatlığı ilgili açıklama yaptı. Milli oyuncunun sol bacak quadriceps kasında 2,5 santimetrelik kanama ile sağ adductor magnus tendonunda hafif düzeyde bir yırtık tespit edildi.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda CEV Cup Play-Off turundaki ilk sınavında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart’ı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipten kaptan İlkin Aydın hakkında dikkat çeken bir bilgilendirme geldi.
Kulübün yaptığı açıklamaya göre İlkin Aydın’ın yapılan sağlık kontrollerinde sol bacak quadriceps kasında 2,5 santimetrelik kanama ile sağ adductor magnus tendonunda hafif düzeyde bir yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun tedavisine başlanırken, Stuttgart karşısında sahada yer alıp almayacağının maç saatinde belli olacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, takım kaptanı için geçmiş olsun dileklerini de paylaşarak gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.