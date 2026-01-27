Galatasaray'a kaptanından kötü haber: Tendonunda yırtık tespit edildi

Kulübün yaptığı açıklamaya göre İlkin Aydın’ın yapılan sağlık kontrollerinde sol bacak quadriceps kasında 2,5 santimetrelik kanama ile sağ adductor magnus tendonunda hafif düzeyde bir yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun tedavisine başlanırken, Stuttgart karşısında sahada yer alıp almayacağının maç saatinde belli olacağı ifade edildi.