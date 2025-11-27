Galatasaray'a Sallai şoku! Cezası açıklandı

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören oyuncusu Roland Sallai'nin cezası açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'nin cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Macaristanlı oyuncuya rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle iki (2) resmi müsabakadan men cezası verdi.
PFDK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray A.Ş. sporcusu Roland Sallai'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."