Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda topa sahip olma organizasyonuyla devam etti.