Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi başladı

17:292/10/2025, Perşembe
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda topa sahip olma organizasyonuyla devam etti.


Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.






#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş
