Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda topa sahip olma organizasyonuyla devam etti.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.