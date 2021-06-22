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Galatasaray'da Burak Elmas dönemi resmen başladı

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas ve kurulları mazbatalarını gerçekleştirilen törenle aldı. Elmas, "Galatasaray’ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Galatasarayda Burak Elmas dönemi resmen başladı
Galatasaray Kulübü'nün 38. başkanı Burak Elmas

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu sonucunda oyların bin 541’ini alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

Elmas ve kurulları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu’nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı.

Burak Elmas’a mazbatasını Genel Kurul Divan Başkanlığını yöneten, eski divan kurulu başkanlarından İrfan Aktar takdim etti.
Burak Elmas’a mazbatasını Genel Kurul Divan Başkanlığını yöneten, eski divan kurulu başkanlarından İrfan Aktar takdim etti.

"Galatasaray’ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz"

Törenin ardından GS TV’ye açıklamalarda bulunan Elmas, "Bir sürü tebrik mesajı aldık. Tebrik eden Galatasaraylılara, devlet büyüklerimizi teşekkür ederiz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Açıkçası pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yöneteceğimize dair planları yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp, resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Galatasaray’a yakışan bir seçim yarışı oldu. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray’ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız" dedi.

Kurullarının çok uzun bir süredir emek verdiğini ifade eden Elmas, "Eylül 2020’den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Hepsi de verdikleri emekleri, yaptıkları projelerini ve planlarını uygulamak için sabırsızlar" diye konuştu.

Ailesinin duygularının sorulması üzerine ise Elmas, "Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında. Onunla görüntülü konuştuk. Eşim de çok mutlu. Oğlum yaz tatili sebebiyle burada, o da çok mutlu. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir babalar günü oldu" diye cevap verdi.

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