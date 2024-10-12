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Galatasaray'da ibra oylaması sona erdi: Dursun Özbek ve yönetimi...

Galatasaray'da ibra oylaması sona erdi: Dursun Özbek ve yönetimi...

21:0812/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Özbek yönetimi ibra edildi.
Özbek yönetimi ibra edildi.

Galatasaray’da yıllık olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Gerçekleşen kurulda başkan Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi.

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleşti.


Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan toplantıda 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihlerindeki yönetim kurulu faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunuldu.


Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, oy çokluğu ile ibra edildi.


Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı çıktı.


'Hepinizi çok seviyorum, hepinize teşekkür ediyorum'

Oylama sonrası açıklamalarda bulunan Özbek, "Bize gösterdiğiniz destek için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Galatasaray hepimizin. Sadece Galatasaray sevgisiyle, bu kulübe koşulsuz hizmet için geldik. Sizin desteğiniz olmadan, birlikte ilerlemeden başarıya ulaşmamız mümkün değil. Amacımız Galatasaray'ı bizden sonraki nesillere gurur duyacağımız ve en güçlü şekilde devretmek. Bu zamana kadar ne başardıysak sizin desteğinizle gerçekleştirdik. Konuşalım, tartışalım, doğru diyalog ve samimi yaklaşımla en iyisine ulaşalım. Birbirimizi seversek, birlikte çalışırsak karşımızda hiçbir gücün durması mümkün değil. Hepinizi çok seviyorum, hepinize teşekkür ediyorum." dedi.





#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Trendyol Süper Lig

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