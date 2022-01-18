Galatasaray'da kara günler

Galatasaray, Süper Lig’de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiliyor. Ligin 21. haftasında Hatayspor’a deplasmanda 4-2 yenilen sarı-kırmızılı takım, bu sezonki 8. yenilgisini yaşadı. Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 beraberlik bulunan Galatasaray 27 puan toplayabildi. Bu performans, Süper Lig’de 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar dikkate alındığında sarı-kırmızılı takımın en kötü istatistiği olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray, söz konusu süreçte bundan önce en kötü performansını 2010-2011 sezonunun 21. haftasında 29 puan toplayarak gösterdi. Bu sezon 21. hafta itibarıyla 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, lider Trabzonspor’un 23 puan gerisine düştü. Aslan, düşme potasından ise sadece 6 puan uzaklıkta.
- Attığından çok gol yedi
- Ligde geride kalan 21. hafta sonrasında Galatasaray’ın averajı eksi 2 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig’de 26 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesindeki 28 gole engel olamadı. Galatasaray, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla kapattı. Cimbom, 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar itibarıyla en az gol attığı 2. sezonunu geçiriyor. 2010-2011 sezonunda 21. hafta sonunda 24 kez ağları havalandıran sarı kırmızılı takım, yediği 26 golle yine -2 averaja sahipti. Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon kullandığı 4 penaltı atışının ise sadece birini golle çevirebildi. Cicaldau, tek penaltı golünü atan isim olurken, Diagne, Mustafa Muhammed ve Van Aanholt ise kaçıranlar olarak dikkat çektiler.