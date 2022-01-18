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Galatasaray'da kara günler

Galatasaray kabus gibi bir sezonu yaşıyor. Son olarak Hatayspor’a deplasmanda yenilen sarı kırmızılı takım, topladığı 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Zirveyle puan farkı 23’e çıkan Cimbom, düşme potasına 6 puan uzakta. Galatasaray, 1987-88’den beri en kötü sezonunu geçiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda kara günler
Galatasaray ligde 13. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig’de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiliyor. Ligin 21. haftasında Hatayspor’a deplasmanda 4-2 yenilen sarı-kırmızılı takım, bu sezonki 8. yenilgisini yaşadı. Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 beraberlik bulunan Galatasaray 27 puan toplayabildi. Bu performans, Süper Lig’de 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar dikkate alındığında sarı-kırmızılı takımın en kötü istatistiği olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, söz konusu süreçte bundan önce en kötü performansını 2010-2011 sezonunun 21. haftasında 29 puan toplayarak gösterdi. Bu sezon 21. hafta itibarıyla 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, lider Trabzonspor’un 23 puan gerisine düştü. Aslan, düşme potasından ise sadece 6 puan uzaklıkta.

  • Attığından çok gol yedi
  • Ligde geride kalan 21. hafta sonrasında Galatasaray’ın averajı eksi 2 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig’de 26 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesindeki 28 gole engel olamadı. Galatasaray, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla kapattı. Cimbom, 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar itibarıyla en az gol attığı 2. sezonunu geçiriyor. 2010-2011 sezonunda 21. hafta sonunda 24 kez ağları havalandıran sarı kırmızılı takım, yediği 26 golle yine -2 averaja sahipti. Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon kullandığı 4 penaltı atışının ise sadece birini golle çevirebildi. Cicaldau, tek penaltı golünü atan isim olurken, Diagne, Mustafa Muhammed ve Van Aanholt ise kaçıranlar olarak dikkat çektiler.

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