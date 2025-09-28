Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da Liverpool hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Liverpool hazırlıkları sürüyor

14:2128/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Davinson Sanchez antrenmandan kare.
Davinson Sanchez antrenmandan kare.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Liverpool ile karşılaşacak.






#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Liverpool
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yükseliş 6. haftaya taşındı: Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan çarpıcı yorumlar geldi