Galatasaray'da Sallai formayı giydi: Mesajı verdi

Galatasaray'ın Freiburg'dan kadrosuna kattığı Macar kanat oyuncusu Roland Sallai imzayı attı.





Sallai, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Macar futbolcusu oldu.





27 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Taraftarlara mesaj gönderen Sallai, sarı-kırmızılılardaki hedefini açıkladı.





İşte Roland Sallai'nin sözleri;

"Buraya gelmemde yardımcı olan başkanımıza ve değerli insanlara teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulübe geldim. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla buluşmak için çok sabırsızım. Son haftalarda bir ilgi vardı ve ben de buna karşılık verip gelmek istedim. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyordum."

"Kazanmamız gereken bir şampiyonluk var. Avrupa Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Burayla ilgili birkaç şey biliyordum. Burayla ilgili çok bilgim yoktu ama buraya geldiğim için çok mutluyum. 5. yıldızı takmak istiyoruz."





"Bizi desteklemeye devam etsinler. İnanılmaz bir taraftar grubu var. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum."























