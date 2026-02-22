Galatasaray'dan TFF'ye bir tepki daha: Dursun Özbek'ten sert açıklamalar

Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçındaki gol iptali kararının tepkileri devam ediyor.

Karşılaşmanın ardından açıklamaya yayımlayan sarı-kırmızılılara TFF'den bugün 'Futbol ayak oyunu değil, bir spordur.' yanıtı geldi.

Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaşımı sert bir dille yanıt verdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle;

'Bugün başka maçta verildi!'

"Galatasaray olarak biz her zaman adalet, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık. Verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka maçta verildi!"

'Bu rezilliğin sorumlusu MHK'

"Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, dört ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor!"

'Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz!'

"Başkaları gibi imtiyaz, ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz. Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz! Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur!"

'Bu sene de olacağız!'

"Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır! Son 3 yıldır bu ve benzeri oyunları bertaraf ederek şampiyon olduk! Bu sene de olacağız!"















