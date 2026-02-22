Yeni Şafak
TFF'den Galatasaray'a gönderme: 'Ayak oyunu'

TFF’den Galatasaray’a gönderme: ‘Ayak oyunu’

22/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Süper Lig’in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurmuştu. Galatasaray’dan konuyla ilgili bir açıklama gelirken, TFF’den de adeta sarı kırmızılı camiaya gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi

Süper Lig’in 23. Haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.

Mücadelede Galatasaray’ın Sane ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı

Karşılaşma sonrasında Galatasaray’dan ‘Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız’ paylaşımı geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ise adeta bu paylaşıma bir yanıt verildi

TFF’den yapılan açıklamada, ‘Futbol ayak oyunu değil, bir spordur’ ifadeleri kullanıldı. 

