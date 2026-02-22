TFF’den Galatasaray’a gönderme: ‘Ayak oyunu’

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurmuştu. Galatasaray’dan konuyla ilgili bir açıklama gelirken, TFF’den de adeta sarı kırmızılı camiaya gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi
Süper Lig’in 23. Haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.
Mücadelede Galatasaray’ın Sane ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı
Karşılaşma sonrasında Galatasaray’dan ‘Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız’ paylaşımı geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ise adeta bu paylaşıma bir yanıt verildi
TFF’den yapılan açıklamada, ‘Futbol ayak oyunu değil, bir spordur’ ifadeleri kullanıldı.