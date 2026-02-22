TFF’den Galatasaray’a gönderme: ‘Ayak oyunu’

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurmuştu. Galatasaray’dan konuyla ilgili bir açıklama gelirken, TFF’den de adeta sarı kırmızılı camiaya gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi

1 /5 Süper Lig’in 23. Haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.

2 /5 Mücadelede Galatasaray’ın Sane ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı

3 /5 Karşılaşma sonrasında Galatasaray’dan ‘Galatasaray’ı bu oyunlarla durduramazsınız’ paylaşımı geldi.

4 /5 Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ise adeta bu paylaşıma bir yanıt verildi